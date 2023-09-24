أحمد حاتم يطرح الأغنية الدعائية لفيلم «حسن المصري» (فيديو)

طرح الفنان أحمد حاتم عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، أغنية «ولا بختار»، وهي الأغنية الدعائية لفيلم حسن المصري، المقرر طرحه بدور العرض أول أكتوبر.

ونشر أحمد حاتم الأغنية الدعائية: «ولا بختار»، «الأغنية الرسمية لفيلم حسن المصري، 4 أكتوبر في السينمات».

فيلم حسن المصري

فيلم حسن المصري يضم عددًا من نجوم الفن أبرزهم أحمد حاتم، ودياموند عبود، ومراد مكرم، وفريال يوسف، وإخراج اللبناني سمير حبشي، وإنتاج شركات نيوسينشري وسينرجي وأفلام مصر العالمية ويونايتد بروس ستديوز وأوسكار للتوزيع والعرض، وقصة نورا لبيب، وسيناريو وحوار سمر طاهر.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الغموض والتشويق حول شاب يمر بأزمة نفسية بعد فقدان أشخاص في حياته.