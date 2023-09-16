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تفاصيل فيلم «حسن المصري».. أحمد حاتم يتورط مع المافيا

كتب:

هبة أمين
04:47 ص | السبت 16 سبتمبر 2023
أحمد حاتم بطل فيلم حسن المصري

أحمد حاتم بطل فيلم حسن المصري

تستعد دور العرض السينمائي لاستقبال أحدث الأفلام التي تتميز بالإثارة والتشويق، وهو فيلم حسن المصري، المقرر عرضه بداية شهر أكتوبر المقبل وبالتحديد يوم 4، سواء في مصر أو بعض الدول العربية ودول الخليج.

قصة فيلم حسن المصري

تدور قصة فيلم حسن المصري، في إطار من الغموض والأكشن، من خلال تعرض شاب لأزمة نفسية حادة بسبب بعض الأزمات التي مّر بها وفقدانه بعض الأشخاص المقربين إليه.

ويجد هذا الشاب، ويقوم بدوره أحمد حاتم، نفسه في مهمة انتحارية وليس أمامه إلا الموت، وذلك بعد أن يقرر الهروب من الماضي إلى حبيبته في الخارج ويعمل في إحدى شركات الحراسة، ليتورط مع مافيا خطيرة وتنقلب حياته رأسًا على عقب، وعليه المواجهة والحذر حتى لا يخسر مرة أخرى.

أبطال فيلم حسن المصري

فيلم حسن المصري بطولة أحمد حاتم، دياموند عبود، مراد مكرم، فريال يوسف، إخراج اللبناني سمير حبشي، إنتاج شركات نيوسينشري وسينرجي وأفلام مصر العالمية ويونايتد بروس ستديوز وأوسكار للتوزيع والعرض، قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر.

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بقلم هبة أمين