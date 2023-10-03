إنجازات 10 سنوات.. اختيار مصر رئيسا للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب

تواصل الدولة المصرية دعم القارة السمراء عبر قوافل دعوية لنشر ثقافة التعايش السلمي وقوافل طبية لمساعدة المحتاجين وعلاج غير القادرين، إذ جرى افتتاح المقر الإقليمي لاتحاد جامعات شمال إفريقيا في جامعة الأزهر، وتشكيل لجنة مختصة بالشؤون الأفريقية بالأزهر منوطة بذلك.

احترام التعددية والاختلاف

وأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ مرصد الأزهر شارك منذ نشأته للمرة الثالثة في اجتماعات «لجنة مكافحة الإرهاب» في «مجلس الأمن الدولي»، وركزت الخطابات خلال هذه الاجتماعات حول مكافحة التطرف، وتعزيز قيم التسامح والسلام، واحترام التعددية والاختلاف.

وتتويجًا للجهود المصرية جرى اختيار مصر في أبريل 2022 كرئيس مشارك مع الاتحاد الأوروبي للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وذلك للفترة من 2025/2023 الذي يعتبر من أهم الآليات الدولية المعنية بتطوير المنظومة القيمية لمكافحة الإرهاب والتطرف.

وفي مايو 2023 ترأست مصر والاتحاد الأوروبي الاجتماع الحادي والعشرين للجنة التنسيقية للمنتدي العالمي لمكافحة الإرهاب، وقدمت مصر والاتحاد الأوروبي رؤيتهما بشأن التوجه الاستراتيجي للمنتدى وأهدافه، خلال فترة ولايتهما 2025/2023.

تنظيم فعاليات ملتقى لوجوس الثالث للشباب الأقباط بالخارج

وفي إطار دور وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج في التواصل مع أبنائها بالخارج وتعميق قيم الولاء والانتماء لديهم، جرى تنظيم فعاليات ملتقى لوجوس الثالث للشباب الأقباط بالخارج، وشارك فيه ما يقرب من 200 شاب وفتاة من 30 دولة تمثل دول العالم، وذلك لتعريف الشباب القبطي المهاجر بوطنهم الأم وبحضارتهم وتاريخهم، وتأكيد انتمائهم وولائهم للوطن.