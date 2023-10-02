«الوطنية للانتخابات» تبدأ في تلقي طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية الخميس

تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات في تلقي طلبات الترشح من المرشحين لرئاسة الجمهورية، اعتبارا من يوم الخميس المقبل الموافق 5 أكتوبر الجاري في تمام الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءً، حتى يوم السبت الموافق 14 من نفس الشهر.

كل طالب ترشح سداد مبلغ 20 ألف جنيه

وأكدت الهيئة أن المدة المحددة لتلقي طلبات الترشح هي 10 أيام، موضحة أنه على كل طالب ترشح سداد مبلغ 20 ألف جنيه بخزينة الهيئة بصفة تأمين ويمنح إيصالاً بسداد هذا المبلغ، ويرفق بطلب الترشح المقدم للهيئة، مؤكدة أنه يرد مبلغ التأمين عقب إعلان النتيجة النهائية للانتخابات مخصوما منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية، وفق الضوابط الآتية:

- تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات تحديد مصروفات نشر كل من القائمتين المبدئية والنهائية لأسماء المرشحين.

- ويقسم مبلغ تكلفة النشر بالتساوي على المرشحين ويخصم من مبلغ التأمين المسدد من كل منهم.

- في حالة تنازل أحد المرشحين عقب إعلان القائمة النهائية تخصم مصاريف النشر الخاصة بتنازله من مبلغ التأمين الخاص به.

ونوهت الهيئة إلى أنه يتولى كل محافظ في نطاق محافظته موافاة الهيئة بتقرير تفصيلي يتضمن تكاليف إزالة الملصقات بكل مرشح عقب انتهاء الفترة المحددة قانوناً للدعاية الانتخابية.

الرئيس السيسي يعلن الترشح لرئاسة الجمهورية

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن في ختام مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز» الترشح لرئاسة الجمهورية لفترة جديدة، استكمالاً لمسيرة البناء والتنمية.