إنجازات 10 سنوات من «حكاية وطن».. لقاءات حوارية مع النشء والشباب

أطلقت الدولة العديد من البرامج والفعاليات التي هدفت من خلالها إلى نشر الثقافة السمحة وتعزيز القيم المجتمعية الأصلية بالمجتمع المصري، ونشر قيم التسامح وتقبل الآخر والتعايش بين طوائف الشعب المصري باختلاف ثقافتهم ومعتقداتهم، وبث قيم المواطنة والمشاركة والاحترام وقبول الاختلاف، فضلًا عن تعزيز تبادل الخبرات والمعلومات بين الشباب المصري.

برامج ولقاءات حوارية

وأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ الدولة المصرية عملت على تنفيذ العديد من البرامج وعقد لقاءات حوارية مع النشء والشباب بمختلف محافظات مصر.

بناء قدرات الشباب حول موضوعات المواطنة

وأطلقت الدولة عددًا آخر من البرامج التي عملت من خلالها على بناء قدرات الشباب حول موضوعات المواطنة، وقبول الآخر، والعيش المشترك، كما تبنّت الدولة عددًا من المشروعات والمبادرات التنموية والبحثية الهادفة إلى دمج مكون قيم وثقافة المواطنة وقبول التنوع الديني والثقافي في البرامج التنموية الاقتصادية والبيئية والثقافية المختلفة في المناطق الأكثر فقرًا وتعرضا لخطر التطرف والأحداث الطائفية والإرهاب.

ومن أجل تدريب وتكوين كوادر من رجال الدين الإسلامي والمسيحي؛ لنشر الوعي المجتمعي، وتوحيد الرسائل الاجتماعية، والثقافية، والدينية،جرى إطلاق مبادرة تكوين الكوادر الدينية الإسلامية والمسيحية لنشر الوعي المجتمعي وثقافة المواطنة واحترام التنوع في الريف المصري عام 2021 على مدار 36 أسبوعًا.