انتظام الدراسة في ثالث أيام العام الجديد ببورسعيد.. والمحافظ يتفقد المدارس

انتظمت الدراسة في اليوم الثالث من العام الدراسي الجديد، بمختلف مدارس محافظة بورسعيد، بعد أن تم توزيع الطلاب على مراحل خلال اليومين الماضيين.

وحرص اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على حضور الطابور المدرسي في مدرستي بورسعيد التجريبية وبورسعيد الثانوية بنين، كما تفقد عدة مدارس أخرى ضمن جولته الصباحية مع الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وعدد من التنفيذيين بالمحافظة، للتأكد من انتظام الطلاب والمدرسين.

كما زار محافظ بورسعيد، المدرسة الإنجيلية، لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية في ثالث أيام العام الدراسي الجديد، وشدد على ضرورة التزام الطلاب بالحضور إلى المدرسة، والتزام المدرسين بالشرح في الحصص للتصدي للدروس الخصوصية.

الاعتماد على الكتاب المدرسي

وطالب محافظ بورسعيد، إدارات المدارس، بتعليم الطلاب كيفية مذاكرة والاعتماد على الكتاب المدرسي بدلا من الدروس الخصوصية التي تستنفذ وقت الطالب وأموال الأسرة، كما وجه أولياء الأمور بضرورة تقوية شخصية أبنائهم من خلال الاعتماد على النفس وترك مساحة لهم لممارسة هوايتهم والرياضة للترفيه عنهم.

انتظام تدريجي للطلاب

كانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد قسمت بدء العام الدراسي إلى عدة مراحل، حيث انتظم في اليوم الأول طلاب مرحلة الحضانة والصف الأول الابتدائي والصف الأول الإعدادي والصف الأول الثانوي، ثم باقي المراحل في اليوم التالي.