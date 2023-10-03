دورة تدريبية لتعليم اللغة اللاتينية في متحف كفر الشيخ

أعلن متحف كفر الشيخ بقيادة الدكتور أسامة فريد، مدير المتحف، تنظيم دورة تدريبية لتعليم اللغة اللاتينية «المستوى الأول» لطلبة وخريجي كليات وأقسام الآثار، وذلك خلال العام الدراسي 2023 - 2024، في إطار الأنشطة العلمية التي يُقدمها المتحف.

دورة تدريبية لتعليم اللغة اللاتينية

ووفقا لبيان صادر عن المتحف، فإنّه يتم تنظيم الدورة بقاعة المحاضرات والندوات بمتحف كفر الشيخ بداي من الخميس 19 أكتوبر الجاري، من الساعة 1:30 حتى 4 مساءً، مؤكدا أنّه على من يرغب في الاشتراك التوجه لقسم التدريب بمتحف كفر الشيخ للتسجيل، حيث سيتم غلق التسجيل بعد اكتمال العدد المطلوب وهو 30 مشاركا.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

جدير بالذكر أنّ متحف كفر الشيخ افتتح عام 2020، وتبلغ مساحته 6 آلاف و700 متر مربع، ويضم 3 قاعات تشمل المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها في جبانة بوتو العظيمة، ومنطقة المعابد التي جرى الكشف بها عن عدد من القطع الأثرية المهمة التي تُجسد قصة الصراع بين «حورس» وعمه «ست».