وكيل «تعليم كفر الشيخ» يتابع انتظام العملية التعليمية بالمدارس

تفقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، عددا من المدارس، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للأطفال والتلاميذ والطلاب في كافة المراحل الدراسية، مؤكدا انتظامها دون أية معوقات.

وكيل الوزارة يتفقد الفصول الدراسية

وقدم وكيل الوزارة التهنئة بالعام الدراسي الجديد للطلاب والعاملين بالتربية والتعليم، وحرص على تفقد الفصول الدراسية، وتابع شرح المُعلمين للدروس، مشددا على ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة.

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، فصول مدرستي السعيدية بنات القديمة، والشهيد نبيل فراج المهنية بنات التابعتين لإدارة شرق كفر الشيخ، ودورات المياه للاطمئنان على نظافتها، وتفقد معامل المدرسة المتعددة، وحجرة الاقتصاد المنزلي، كما تفقد الفصول، وأدار نقاشا مع الطالبات عن حرب أكتوبر المجيدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم، وسامح داود، مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، وبسيوني داود، موجه أول تربية رياضية بإدارة شرق، وأمل طه، مديرة مدرسة السعيدية القديمة، ورحاب الجميع، مديرة مدرسة الشهيد نبيل فراج المهنية بنات.

2298 مدرسة تستقبل طلاب كفر الشيخ

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، وكل الجهات المعنية قد أنهت جميع الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2023 - 2024، في 2298 مدرسة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا محمد حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.