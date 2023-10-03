هشام آمنة يهنئ مدبولي ووزير الدفاع بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر

هنأ اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال اللواء هشام آمنة، في نص البرقية: «يسعدني أن أغتنم هذه المناسبة وأن أتقدم لكم بأصدق وأرق التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، والتي أعادت للشعب المصري أرضه وعزته وكرامته، والتي ستظل إنجازا وطنيا بطوليا ورمزا للفخر والاعتزاز برجال القوات المسلحة المصرية البواسل، والتي خاض فيها الجيش المصري أكبر ملحمة انتصارات حربية، وكتبوا أنصع الصفحات في التاريخ، لتؤكد دائما أن رجال قواتنا المسلحة هم الدرع الواقي لمصرنا الغالية».

وأضاف وزير التنمية المحلية في نص برقيته: «أدعو المولى عز وجل أن يوفقكم في تحقيق المزيد من الإنجازات لرفعة وازدهار وتقدم مصرنا الغالية، وأن يكلل بالنجاح مساعيكم الحميدة ومجهوداتكم المخلصة في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية».