إنجازات 10 سنوات.. مشروعات التنمية المحلية تتكلف 360 مليار جنيه

نفذت وزارة التنمية المحلية مشروعات بتكلفة 360 مليار جنيه خلال آخر 10 سنوات منها مشروعات تمت وجار تنفيذها من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين، جاء ذلك خلال رصد إنجازات وزارة التنمية المحلية في كتاب «حكاية وطن» الصادر عن مجلس الوزراء لرصد مسيرة التنمية في مصر، وتمت الإشارة إلى أبرز المشروعات التي تمت ومنها ما يلي:

برنامج رصف ورفع كفاءة الطرق وإنشاء كباري

** 14 آلاف مشروع تمت ومخطط تنفيذها بتكلفة 95 مليار جنيه منها:

- 12 ألف مشروع تمّ تنفيذها بتكلفة 75 مليار جنيه.

- 2000 مشروع مخطط تنفيذها بتكلفة 15 مليار جنيه.

حياة كريمة

- 143 تجمعًا ريفيًا تمّ تطويره بتكلفة 12.5 مليار جنيه.

- 300 ألف فرصة عمل تمّ توفيرها بفضل مشروعات برنامج حياة كريمة.

- 16 ألف منزل تمّ رفع كفاءته وتطويره من تركيب أسقف ووصلات صرف صحي.

- 51 وحدة صحية مطورة تم تنفيذها باستثمارات 457 مليون جنيه.

- 1100 فصل جديد تمّ تنفيذها تستوعب أكثر من 44 ألف تلميذ.

- 125 تجمعًا ريفيًا تم تحسين شبكة الكهرباء وخدمات الإنارة به.

- 188 كيلومترا من الطرق تمّ رصفها.

برنامج تطوير وتنمية القرى

- 8135 مشروعًا تمّ تنفيذها بـ208 قرى بتكلفة 15 مليار جنيه.

برنامج تنمية الصعيد

** 4.7 ألف مشروع تمت ومخطط تنفيذها بتكلفة 13.9 مليار جنيه منها:

- 3145 مشروع تمّ تنفيذها بتكلفة 6.5 مليار جنيه.

- 1556 مشروع مخطط تنفيذها بتكلفة 7.4 مليار جنيه.

النظافة والتجميل

7.4 ألف مشروع نظافة وتجميل تمت ومخطط تنفيذها بتكلفة 65 مليار جنيه.