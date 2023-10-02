«التنمية المحلية» تتلقى تقريرا بجهود 4 محافظات في مواجهة القضية السكانية

تلقت وزارة التنمية المحلية تقريرا حول جهود وحدات السكان في محافظات قنا والبحر الأحمر والأقصر والبحيرة، لتعزيز التعاون لخدمة القضية السكانية وإيجاد حلول لتحدياتها، ورفع الوعي القومي بها، في ضوء جهود اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمشروع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال هذه المرحلة بالقضية السكانية، والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع، وفقا لرؤية مصر 2030، والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة من أجل النهوض بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، ورفع الوعي الثقافي لديها، بالإضافة إلى تنظيم معدلات النمو السكاني.

برامج توعية في القرى

وفي محافظة قنا قامت وحدة السكان المركزية في المحافظة بالمشاركة في مؤتمر بقرية كرم عمران «لا للأدمان» ضمن مبادرة مستقبل شبابنا يهمنا، تضمنت البرامج التوعوية متكاملة الأركان حول أضرار التعاطي للمخدرات بأنواعها في القرى والنجوع وطرق الأبواب، وتضمت العديد من الإجراءات الوقائية، إضافة إلى توفير الخدمات والمشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وتوعية من الناحية الدينية، وكيفية الوقاية من مخاطر المخدرات الذي تؤثر سلبا على المجتمع وخاصة الشباب والمراهقين، والعمل على تدريب الشباب واكتسابهم المهارات الحياتية للوقاية من الإدمان وتثقيف الأسر وتقديم الرعاية الصحية تحت إشراف طبي متكامل.

كشف طبي في محافظة البحر الأحمر

وفي محافظة البحر الأحمر، قامت وحدة السكان المركزية بالتنسيق مع وحدة سكان مدينة الغردقة لإجراء الكشف الطبي على العاملين بمختلف إدارات الوحدة المحلية لمدينة الغردقة لدعم المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة التي تعد فرصة لعدد كبير من المواطنين للاطمئنان على صحتهم، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكر وارتفاع ضغط الدم والاعتلال الكلوي وغيرها، وتم توقيع الكشف الطبي خلال اليوم على 100 موظف بالمدينة، كما تم تلقيح بعض العاملين بالجرعات التنشيطية من لقاح فيروس كورونا .

وفي محافظة الأقصر، عقدت وحدة السكان بالمحافظة بالتنسيق مع وحدة سكان مدينة الزينية، الاجتماع الشهري لوحدة السكان الفرعية بالزينية بقاعة مجلس مدينة الزينية لمناقشة المشكلات ووضع الخطة واعتمادها ، كما تم عرض كل ماتم إنجازه من ندوات توعية وتوصيات لحل المشكلات.

وفي محافظة البحيرة، نظمت وحدة السكان بالديوان العام بالتنسيق مع جامعة دمنهور والوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص، قافلة سكانية بمقر مجلس قرية النخلة البحرية، إذ شهدت فعاليات القافلة تقديم خدمات طبية وعلاجية بمختلف التخصصات بالإضافة إلى 120 حالة قياس ضغط وسكر، كما شملت القافلة تقديم خدمات بيطرية لعدد 242 رأس ماشية ما بين كشف ورش وتجريع.