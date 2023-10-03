2290 مدرسة تستقبل الطلاب بكفر الشيخ.. وأولياء الأمور: نحرص على الاهتمام بالتعليم

مع بدء الانتظام في 2290 مدرسة على مستوى جميع قرى ومدن محافظة كفر الشيخ، يحرص أولياء الأمور على توصيل أبنائهم إلى المدارس خلال الأيام الأولى، لدعمهم نفسيًا والمساعدة في تأهيلهم للاندماج في الحياة التعليمية.

توصيل أبنائنا يوضح أهمية الالتزام بالتعليم

تقول نجلاء علي، من أبناء محافظة كفر الشيخ، أحرص على توصيل أطفالي يوميًا إلى المدرسة، حتى أوضح لهم أهمية الالتزام بالتعليم، ليدركوا أن العلم شعاع نور لنا ولتقدم بلادنا، علاوة على أنها عادات مورثة منذ سنوات لدينا منذ أن كانت والدتي تذهب معي يوميًا إلى مدرستي.

نزرع في أطفالنا حب التعليم وأهمية المدرسة

يقول المهندس السعيد عباس، أحد أولياء الأمور من مدينة كفر الشيخ، أنه حريص على توصيل طفلته الصغيرة إلى المدرسة حتى تشعر بمدى أهتمامنا بها، مضيفًا أن هذه العادة تعلمها من والده، وساهمت في إدراكه لأهمية المدرسة والتعليم في الصغر، وهو ما يحاول زرعه في ابنته مبكرًا.

انتظام الدراسة وحصص لـ«غرس القيم وحب الوطن»

من جانبه، أكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة كفر الشيخ، أننا نعمل على توفير كل المقومات الدراسية النموذجية بمدارس كفر الشيخ، لتوفير البيئة المناسبة لتعليم أبنائنا الطلاب، من نظافة عامة وحفاظ على المظهر الحضاري.

وأضاف أن الأمر نفسه يحدث على المستوى التعليمي، مشيرًا إلى تخصيص حصص دراسية تهدف إلى غرس القيم وحب الوطن في الأطفال.