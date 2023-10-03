الأربعاء.. جلسة علنية لاختيار 120 طبيبا للعمل في المستشفى الجامعي بكفر الشيخ

أعلنت كلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ عقد جلسة علنية لاختيار 135 معيدا وطبيب مقيم بالدرجة الثالثة التخصصية «طب بشري»، وذلك بتوجيهات الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة.

بيان من الكلية

ووفقاً لبيان صادر عن الكلية، فإنّه يتم عقد جلسة علنية لاختيار عدد 15 معيداً بالأقسام الأكاديمية من خريجى كلية الطب البشرى، وذلك طبقاً لأحكام قانون تنظيم الجامعات المصرية رقم (49) لسنة 1972 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما من خريجي الكلية دور نوفمبر 2021، واختيار 120 طبيب مقيم من وظائف الأطباء المقيمين بالدرجة الثالثة التخصصية «طب بشري»، وذلك عن طريق الإعارة لمدة سنة قابلة للتجديد وبحد أقصى خمسة سنوات من خريجي الكلية دور نوفمبر 2020 ونوفمبر 2021، وتوزيع التخصصات المطلوبة.

وأضاف البيان، أنّه سيجري عقد الجلسة وفقاً للإعلان المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 25 سبتمبر 2023، وذلك يوم الأربعاء الموافق 11 أكتوبر 2023، ويتم الحضور بصفة شخصية أو بتوكيل رسمي خاص باسم الطبيب للحضور عنه في الجلسة بالشهر العقاري، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقر كلية الطب بجامعة كفر الشيخ الدور الرابع بقاعة المؤتمرات.

معلومات عن كلية الطب بجامعة كفر الشيخ

جدير بالذكر أنّ كلية الطب بجامعة كفر الشيخ أُنشئت بالقرار الجمهوري رقم 595 لسنة 2013، وبدأت الدراسة بها في العام الجامعي 2013 - 2014، وكان المقر المؤقت للكلية بمبنى كلية العلوم، إلي أنّ تم إنشاء مبني جديد داخل الحرم الجامعي وتم افتتاحه في عام 2014.

وتضم الكلية مجموعة كبيرة من الأقسام الأكاديمية والإكلينيكة هي كالتالي:

الأقسام الأكاديمية

1- قسم التشريح الآدمي وعلم الأجنة.

2- قسم الفسيولوجيا الطبية.

3- قسم الكيمياء الحيوية والطبية.

4- قسم الهستولوجيا.

5- قسم الباثولوجيا.

6- قسم الفارموكولوجيا الطيبة.

7- قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة.

8- قسم الطفيليات الطبية.

9- قسم الطب الشرعي والسموم الاكلينيكية.

10- قسم الصحة العامة وطب المجتمع.

الأقسام الإكلينيكة

1- قسم طب وجراحة العيون.

2- قسم الأنف والأذن والحنجرة.

3- قسم طب الأطفال.

4- قسم الباطنة العامة.

5- قسم أمراض القلب والأوعية الدموية.

6- قسم الأمراض الصدرية.

7- قسم أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية.

8- قسم الأمراض النفسية والعصبية.

9- قسم الأمراض الجلدية والتناسلية.

10- قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل.

11- قسم الباثولوجيا الإكلينيكية.

12- قسم الأشعة التشخيصية.

13- قسم علاج الأورام والطب النووي.

14- قسم أمراض النساء والتوليد.

15- قسم الجراحة العامة.

16- قسم جراحة المخ والأعصاب.

17- قسم جراحة القلب والصدر.

18- قسم جراحة العظام والكسور.

19- قسم جراحة المسالك البولية والتناسلية.

20- قسم التخدير والعناية المركزة الجراحية.

21- قسم طب الحالات الحرجة والطوارئ «العناية المركزة».