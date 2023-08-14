نتيجة تنسيق كلية الطب البشري جامعة بنها 2023.. وبرامج الدراسة 

أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق كلية الطب البشري جامعة بنها 2023 للحاصلين على الثانوية العامة خلال مؤتمر الوزارة لإعلان نتائج المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات، إذ بلغ الحد الأدنى 377 درجة لطلاب القسم العلمي شعبة علوم.

تستعرض«الوطن» نتيجة تنسيق كلية الطب البشري جامعة بنها 2023 ضمن المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات والتي أعلنها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، بالإضافة إلى تقديم خريطة اقسام الدراسة والكلية والبرامج المتاحه بها

نتيجة تنسيق كلية الطب البشري جامعة بنها 2023

أوضح الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها أن نتيجة تنسيق كلية الطب البشري جامعة بنها 2023 وفق المعلن اليوم في مؤتمر وزارة التعليم العالي لإعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات بلغ 377 درجة كحد أدنى للقبول بالكلية، مشيرا إلى أن الوزارة تتيح حاليا الحصول على نتائج التنسيق الخاصة بكليات المرحلة ويتسلم الطلاب في هذه المرحلة خطابات الترشيح تمهيدا لإنهاء إجراءات الالتحاق بالكلية

خريطة برامج وأقسام الدراسة بكلية الطب البشري بجامعة بنها

أوضح القائم بأعمال رئيس جامعة بنها أن كلية الطب البشري ببنها تضم عددا من الأقسام والبرامج الدراسية كالتالي:

التشريح الآدمي وعلم الأجنة

علم الأنسجة والخلايا

الفسيولوجيا الطبية

علم وظائف الأعضاء

الكيمياء الحيوية

الباثولوجي

علم الأمراض

الميكروبيولوجيا والمناعة الطبية

الفارماكولوجيا الإكلينيكية

علم الطفيليات الطبية

طب وجراحة العيون

الأنف والأذن والحنجرة

الصحة العامة وطب المجتمع

الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية

الأمراض الباطنية

طب الأطفال

الجراحة العامة

أمراض النساء والتوليد

الأمراض الصدرية

الأمراض الجلدية والتناسلية والذكورة

الأمراض العصبية

طب القلب والأوعية الدموية

الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية

الباثولوجيا الإكلينيكية

جراحة المسالك البولية والتناسلية

جراحة العظام

التخدير والعناية المركزة الجراحية

الأشعة التخصصية والتداخلية

جراحة القلب والصدر

جراحة المخ والأعصاب

الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي

قسم الحالات الحرجة

قسم طب الأسرة

قسم الطب الرياضي