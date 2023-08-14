نتيجة تنسيق كلية الطب البشري جامعة بني سويف 2023.. أقل من 2022

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، نتيجة تنسيق كلية الطب البشري جامعة بني سويف 2023، وذلك لطلبة الثانوية العامة شعبة علمي علوم، وهي الكلية التي تعد محط أنظار الطلاب، ويرغبون في الالتحاق بها.

نتيجة تنسيق كلية الطب البشري جامعة بني سويف 2023

وأوضح وزير التعليم العالي، أنّ نتيجة تنسيق كلية الطب البشري جامعة بني سويف 2023، جاء الحد الأدني للقبول فيها بواقع 375 درجة، بينما الحد الأدنى للقبول في كليات الطب البشري في جامعات مصر 2023 بواقع 91.3%.

وجاء الحد الأدنى لـ تنسيق كلية الطب جامعة بني سويف العام الماضي 2022، بواقع 376 درجة بزيادة درجة واحدة عن العام الحالي، الذي جاء بـ375 درجة، بينما جاء تنسيق كليات الطب في جامعات مصر الحكومية 2023، بواقع 91.3%، منخفضَا عن العام الماضي 2022، الذي جاء بواقع 91.6%.

كلية الطب البشري بجامعة بني سويف

وتعمل الكلية بنظام الخمس سنوات، وتضم العديد من الخبرات العلمية والكفاءات والخبرات التي تساعد على تخريج أطباء بجودة عالية في مختلف التخصصات الطبية.

وعقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمرًا صحفيًا في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، منذ قليل، بحضور لفيف من قيادات الوزارة، لإعلان نتيجة تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2023 وبدء المرحلة الثانية للتنسيق.