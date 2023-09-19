رئيس حزب البيئة العالمي: المنطقة العربية ليس لديها جاهزية للتعامل مع إعصار دانيال

قال الدكتور دوميط كامل رئيس حزب البيئة العالمي، إنَّ الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ناقشت التغيرات المناخية التي دمرت دولًا كثيرة، إذ أثرت بشكل خطير على العالم في غضون 11 أو 12 يومًا، محذرًا من أن معظم المنطقة العربية ليس لديها جاهزية للتعامل مع عاصفة مثل دانيال.

وأضاف رئيس حزب البيئة العالمي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية الكفوري، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ المناخ العالمي تدهور ووصل إلى مرحلة خطيرة جدا ويشهد أزمات في غاية الخطورة، موضحًا: «نحن مقبلون على كارثة كبرى وإذا نظرنا إلى 2030 أو 2040 أو 2050 سنجد أن نصف الكوكب سيتمّ تدميره».

وتابع «كامل»، أنَّ العالم في ظرف سيئ ووصل إلى مرحلة من أخطر المراحل، مواصلًا: «أصبحنا نرى كوارث لم نكن نراها من قبل، مثل الإعصار دانيال في ليبيا وطريقة مساره وتدمير مناطق على نحو كامل، كما أنَّ منطقة البحر المتوسط كانت تشهد أعاصير خفيفة لكنها تحولت إلى أعاصير كبيرة التأثير».