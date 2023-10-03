رئيس «أزهرية كفر الشيخ» للطلاب: اعملوا بكل جهد وإخلاص

زين الزي الأزهري طلاب المعاهد الأزهرية في محافظة كفر الشيخ، والمتمثل في «العمامة والقفطان»، في ظل انتظام الدراسة بجميع المعاهد الأزهرية بتوجيهات الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية.

توزيع الكتب الدراسية على الطلاب

وتم توزيع المناهج على المُعلمين داخل المعاهد الأزهرية في كل المراحل حسب النصاب القانوني لكل مُعلم حسب درجته، كما جرى توزيع الكتب الدراسية على الطلاب في كل الصفوف الدراسية بمعاهد كفر الشيخ الأزهرية.

انتظام الدراسة بكافة المعاهد الأزهرية

ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، على انتظام الدراسة بكافة المعاهد الأزهرية، مشدداً على ضرورة انضباط العملية التعليمية، والتعاون والعمل بكل جهد وإخلاص وتفاني، من أجل الطلاب، ليحصلوا أعلى الدرجات، ويرفعوا شأن الأزهر الشريف.