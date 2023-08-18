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«صحة الدقهلية»: غلق 82 منشأة تعمل دون ترخيص

كتب:

ريهام مصطفى
05:16 م | الجمعة 18 أغسطس 2023
الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية

الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية

كشف الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

نتائج الحملة في مديرية الصحة بالدقهلية

وبحسب البيان أكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة مراقبة الأغذية شنت حملات تفتيشية على 476 منشأة، تبين أن 82 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

كما تمكنت الحملات من تحرير 226 محضرا و سحب 69 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1913 كيلو من أغذية متنوعة، و418 لترا عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

استمرار الحملات  لمحاربة الفاسدين

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

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بقلم ريهام مصطفى