افتتاح 3 ملاعب بمراكز شباب المحلة الكبرى بتكلفة 2.7 مليون جنيه

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على الدور الكبير الذي تلعبه مراكز الشباب في المجتمع المصري، لما لها من أهمية في تحقيق استراتيجية ورؤية الدولة المصرية، والمساهمة بشكل فاعل في بناء الإنسان المصري وتكوينه.

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ لعدد 3 ملاعب بمراكز شباب المحلة الكبرى بتكلفة إجمالية تخطت 2 مليون و700 ألف جنيه، وفي إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي، بحضور ايسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة، واللواء عمرو فكري رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى.

افتتاح ملعب محلة حسن

وبدأت جولة الافتتاحات بافتتاح ملعب اكلريك بمركز شباب محلة حسن المقام على مساحة 1200 متر، بتكلفة مليون 200 ألف جنيه، وتابع رحمي جولته بافتتاح الملعب الخماسي المنجل بمركز شباب القيراطية والذي تم إحلاله وتجديده على مساحة 1500 متر وبتكلفة 750 ألف جنيه.

ملعب الجابرية

واختتم المحافظ جولة الافتتاحات بافتتاح الملعب الخماسي المنجل بمركز شباب الجابرية والذي تم إحلاله وتجديده على مساحة 1500 متر، وبتكلفة 750 ألف جنيه.