وكيل «مشروعات النواب» يعلن دعمه للرئيس السيسي لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة

أعلن النائب محمد الجارحي، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، دعمه وتأييده الكامل لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وكتابة فصول جديدة في حكاية الوطن، وأكد الجارحي أن اليوم كان مشهودا في كل ميادين مصر، فالشعب المصري صاحب السيادة قال كلمته وأصدر تكليفه لفخامة الرئيس بأن يكمل المشوار، ويستكمل الحلم الوطني.

وأعرب الجارحي، عن مساندته الكاملة لترشح الرئيس السيسي تقديرا لما حققه من إنجازات ومشروعات متنوعة في ظل الكثير من التحديات الوطنية والأزمات الإقليمية والدولية.

ملايين المواطنين يطالبون الرئيس بقيادة البلاد لفترة جديدة

وأكد الجارحي، أن الملايين من المواطنين في كل المحافظات وخاصة الفيوم دشنوا اليوم عقدا اجتماعيا جديدا مع الرئيس، ليقود البلاد نحو الديمقراطية والتقدم والعدالة الاجتماعية.

وكشف الجارحي، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه رسميا خلال ختام مؤتمر حكاية وطن أراح قلوب الملايين من المصريين وطمئنهم على مستقبل مصر في ظل القيادة الوطنية الحكيمة التي تتعامل بصدق وواقعية مع كل مشكلات الوطن، متخذة شعار الأمل والعمل.