باحث سياسي: العلاقات الخارجية المصرية شهدت تطورا كبيرا في عهد السيسي

قال الكاتب والباحث السياسي جمال رائف، إن العلاقات الخارجية المصرية جزء مهم جدا من حكاية الوطن في السنوات العشر الأخيرة، ولم تكن قوية قبل عام 2013.

وأضاف في لقاء تلفزيوني مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «ten»، أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم وكان ملف العلاقات الدولية على قائمة أولويات الدولة المصرية، وشهدت مصر تطورا كبيرا منذ ذلك الوقت في علاقاتها الدولية حتى تصل للمكانة الدولية التي تستحقها.

اتزان وحياد إيجابي

وأشار إلى أن سياسة مصر الخارجية كانت دائما ما تتسم بالاتزان والحياد الإيجابي مع كل دول العالم، بالإضافة إلى الحرص على عدم التورط في التدخل للشئون الداخلية للدول.

تواجد مصر في العديد من التجمعات الدولية

وأشار إلى أن تواجد مصر في العديد من التجمعات الدولية مثل بنكا التنمية الأفريقية والتنمية الآسيوية ومبادرة الحزام والطريق والاتحاد الأفريقي، والانضمام إلى مجموعة البريكس التي تضم مجموعة من أهم دول العالم مثل روسيا والصين والهند، دليل على قوة الدولة والتطور الهائل الذي تشهده العلاقات الدولية المصرية.