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وزير الخارجية يؤكد لنظيره البريطاني على تاريخية العلاقات بين البلدين

كتب:

أ ش أ
06:09 م | الإثنين 18 سبتمبر 2023
سامح شكري

سامح شكري

أكد وزير الخارجية سامح شكري، لنظيره البريطاني جيمس كليفرلي، على تاريخية واستراتيجية العلاقات بين البلدين، وذلك خلال مباحثات عقدها الوزيران اليوم الاثنين، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليًا بنيويورك.

علاقات تاريخية مستمرة

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تدوينة عبر حسابه على منصة «اكس»، إن وزير الخارجية أكد لنظيره البريطاني على تاريخية واستراتيجية العلاقات بين البلدين، وأن ملفات عديدة طُرحت على جدول أعمال اللقاء: التعاون الاقتصادي، الاستثمارات البريطانية، الهجرة، المستجدات الإقليمية والدولية.

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بقلم أ ش أ