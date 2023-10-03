«تعليم القاهرة»: انتظام الدراسة وتوزيع الكتب على الطلاب

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، انتظام الدراسة اليوم في جميع المدارس في الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد 2023-2024، حيث تفقدت زينب عبدالفتاح، وكيل المديرية لشؤون الإدارات التعليمية، مدارس إدارة المطرية التعليمية، ومدرستي السيدة خديجة الثانوية بنات والسيدة خديجة الرسمية لغات.

توزيع الكتب المدرسية على الطلاب

وتابعت وكيل المديرية، طابور الصباح الذي تميّز بالنشاط والحيوية والفقرات الوطنية المتنوعة وتحية العلم والنشيد الوطني، واطمأنت خلال الزيارة على نظافة المدارس وتنفيذ الإجراءات الوقائية والأمنية، وتحقيق الانضباط والانتظام وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب، لضمان حسن سير العملية التعليمية والتأكيد على توزيع الكتب المدرسية على الطلاب ومتابعة القنوات التعليمية.