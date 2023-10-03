«الشيوخ»: مصر مقبلة على استحقاق دستوري.. ومشاركة المواطنين فرض عين

وجّه المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ما قدّمه لمصر، ومكانها المتقدم عالميا وإقليميا، وما قدمه من إنجازات غير مسبوقة غيّرت وجه مصر، فنسج حكاية وطن ليؤسس لدولة عصرية حديثة رغم الأزمات الاقتصادية العنيفة التي يشهدها العالم، ومع ذلك تسير خطوات التنمية نحو الهدف المنشود دون توقف.

وأشاد وكيل مجلس الشيوخ، بدور المجلس في دوراته السابقة، متمنيا استمرار الدور خلال دور الانعقاد الجديد، كما أكد أنّ مصر مقبلة على استحقاق دستوري مهم وهو الانتخابات الرئاسية: «عليكم كنواب وعلى المصريين رسالة وطنية، وهي تبصير المواطنين بحقهم الدستوري بالمشاركة في الاستحقاق الدستوري والعرس الديمقراطي الذي تشهده مصر، وحق لا يجب التفريط فيه وواجب وطني فرض عين لا يجوز التقاعس عن أدائه بما في ذلك مخالفة للقانون».

وهنأ أبو شقة، خلال افتتاح دور الانعقاد الرابع لمجلس الشيوخ، اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي وجيش مصر الذي حقق نصر أكتوبر المجيد، الذي رد الكرامة إلى مصر والمنطقة، وهو الجيش الذي واجه الإرهاب الأسود في سيناء بفضل بسالة القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل، لتتحول سيناء من واحة للإرهاب وأرض معارك، إلى واحة تنمية وتعمير وبناء وأمن واستقرار.