«تعليم مطروح»: الاهتمام بتحسين مستوى طلاب الصفوف الأولى في القراءة والكتابة

واصل عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، جولاته التفقدية المفاجئة لمتابعة انتظام الدراسة في يومها الثالث ببعض مدارس منطقة القصر غرب مدينة مرسى مطروح، للاطمئنان على حسن وانتظام العملية التعليمية، واستهل جولته التفقدية بمتابعة انتظام الدراسة بمدرسة السويطية للتعليم المجتمعي، واطمأن خلالها على انتظام الطلاب مع الالتزام الكامل بالكتاب الدوري رقم 36 لسنة 2023.

التشديد على الانضباط في المدارس

ونبه وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح على معلمي مدرسة الفصل الواحد بضرورة التحلي بالانضباط مع بداية العام الدراسي الجديد، لافتاً إلى الاهتمام بتحسين مستوي طلاب الصفوف الأولى في القراءة والكتابة والحساب، موجها ممتثل زايد مدير التعليم المجتمعي بالمديرية بتكثيف المتابعة الميدانية اليومية لكافة المدارس المجتمعية بإدارة مطروح، والإدارات الأخرى لضمان استقرار العملية التعليمية وتحقيق الانضباط بها.

متابعة مسار العملية التعليمية بمدرسة الشهيد أحمد جاد

وتوجه وكيل تعليم مطروح إلى مدرسة الشهيد العقيد أحمد جاد جميل الابتدائية بقرية القصر، وتابع مسار العملية التعليمية ومستوى الطلاب في القراءة والكتابة والعمليات الحسابية وتابع شرح الحصص الدراسية ومدى تفاعل الطلاب مع الشرح، مقيما مستوي طلاب الصفين الثاني والثالث الابتدائي في اللغتين العربية والإنجليزية، كما تفقد وكيل الوزارة التوسع المستقبلي للمدرسة، حيث وجه مدير المدرسة بضرورة تأمين السياج العازل حول منطقة الإنشاءات حفاظا على سلامة التلاميذ وتكثيف الإشراف اليومي خلال الفسحة.

جولات مفاجئة على المدارس لتذليل العقبات

وأكد وكيل تعليم مطروح مواصلة جولاته المفاجئة بمدارس المحافظة للاطمئنان على انتظام الدراسة والتذليل الفوري لأي عقبات تعرقل سير العملية التعليمية، لضمان تقديم منتج تربوي متميز لأبنائنا طلاب المحافظة في سبيل تنشئة جيل جديد واع مستنير قادر على تحمل المسئولية.