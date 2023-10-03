إنجازات 10 سنوات.. إنشاء 31 وحدة تضامن اجتماعي داخل الجامعات لتوعية الطلاب

حملات توعوية وأنشطة مكثفة أطلقتها الدولة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوعية مفاهيم المواطنة وطرق قبول الآخر، فضلًا عن الأنشطة التي تنفذها وحدات التضامن الاجتماعي للطلاب والعاملين.

وأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّه جرى إنشاء 31 وحدة تضامن اجتماعي داخل الجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية، بهدف توعية الطالب بقضايا المواطنة وقبول الآخر.

أنشطة للطلاب والعاملين

1753 عدد الأنشطة التي نفذتها وحدات التضامن الاجتماعي خلال الفترة من يونيو 2021 وحتى أبريل 2023 بإجمالي مستفيدين 169.6 ألف من الطلاب والعاملين.

كما جرى إطلاق 30 رسالة بـ12 لغة ضمن حملة «فتبينوا» لمحاربة الشائعات، وإبراز خطورتها على جميع المجتمعات.