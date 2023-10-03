قائد عسكري إيطالي سابق لـ«الوثائقية»: بناء الجيش المصري بعد هزيمة 1967 معجزة

قال رئيس غرفة العمليات العسكرية في الجيش الإيطالي سابقا، الفريق جورجيو باتيستي، إنَّه بعد الحرب على الجيوش العربية كان الوضع سيئا للغاية من حيث القدرة المتبقية للقوات المسلحة المصرية، فالقوات المسلحة المصرية كانت قد خسرت نحو 85% من قواتها الجوية والطائرات، بالإضافة لـ80% من المعدات العسكرية البرية، وكان المصريون بلا جيش حقيقي بسبب تلك الهزيمة، ولكن في أقل من 7 سنوات، وهذا نوعًا من أنواع المعجزة تمكّن المصريون بأسلوب مبتكر وبطريقة جديدة من إعادة بناء القوات المصرية.

وأضاف رئيس غرفة العمليات العسكرية في الجيش الإيطالي سابقًا، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد الدريني، على شاشة القناة «الوثائقية» أنَّه بمقاييس الدراسات الغربية والعقيدة القتالية الغربية، وبعد هزيمة واحدة يحتاج الجيش والحكومة لفترة من 10 سنوات لـ20 سنة لإعادة بناء القوات المسلحة.

لم تفلح 10 سنوات من الدعم الغربي لبناء جيش أفغاني حقيقي

وأوضح رئيس غرفة العمليات العسكرية في الجيش الإيطالي سابقًا، أنَّه لم تفلح 10 سنوات من الدعم الغربي لبناء جيش أفغاني حقيقي، ولكن نجاح المصريين في بناء جيش حقيقي بعد الهزيمة أشبه بالمعجزة، وأؤمن بأنها معجزة بسبب القيادة الذكية للغاية على المستوى السياسي وأعني بها الرئيس الراحل أنور السادات، وأيضا القيادة الاستراتيجية والعسكرية في ذلك الوقت، متمثلة في وزير الدفاع ورئيس الأركان في ذلك الوقت بعد أن دراسا الخطأ السابق الذي وقع في حرب 67 للتغلب على تلك المشكلة بعد تدمير الجيش جراء الهزيمة.