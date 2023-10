حرائق الغابات تلتهم شرق أستراليا.. والسلطات تطالب بإخلاء المنازل (فيديو)

طلبت السلطات الأسترالية اليوم الثلاثاء، من السكان إخلاء منازلهم أو اللجوء إلى مأوى آمن، نتيجة للحرائق العنيفة التي اندلعت في ولاية فكتوريا في شرق البلاد، بحسب ما ذكرته شبكة «سبوتنيك».

وذكر جيسون هيفرنان، المسؤول في هيئة مكافحة الحرائق في ولاية فكتوريا، أنَّ 650 رجل إطفاء نشروا على مساحة تقدر بنحو 17 ألف هكتار يعملون على مكافحة الحرائق.

ولكن تشير التقارير إلى أنَّ هيئة مكافحة الحرائق في ولاية فكتوريا تواجه صعوبات في هذا الأمر، كما أنَّ هناك احتمالية وصول سرعة الرياح إلى 80 كيلومترًا في الساعة في منطقة إيست جيبسلاند شرق ملبورن.

في سياق آخر، أفادت خدمات الطوارئ في ولاية تسمانيا بأن حريق الغابات في إحدى مناطق جزيرة فليندرز قد خرج عن السيطرة، على الرغم من تأثير هطول الأمطار الأخير في تباطؤ انتشاره.

