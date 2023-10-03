مصر تحصد 3 ميداليات في بطولة أفريقيا للرماية وتحجز مقعدا جديدا بأولمبياد باريس 

حصد منتخب مصر للرماية 3 ميداليات، اليوم الثلاثاء، في مستهل منافسات البطولة الأفريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية، المقامة بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 1 حتى 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 250 رامٍ ورامية من 15 دولة أفريقية، والمؤهلة لأوليمبياد باريس 2024.

محمد حمدي يفوز بالميدالية الذهبية

وفاز الرامي المصري محمد حمدي عبد القادر بالميدالية الذهبية في منافسات البندقية ضغط هواء، فيما فاز المصري مجدي محمد حافظ بالميدالية الفضية، وحل ثالثا الرامي الجزائري عدول كسيلة محققا الفضية.

كما فاز الفريق المصري بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق بندقية ضغط هواء، حيث مثل الفراعنة الثلاثي محمد حمدي عبدالقادر، ومجدي محمد حافظ، ومحمد منصور، بينما جاء الفريق الجزائري في المركز الثاني، وحل فريق كينيا ثالثا.

مقعد لمصر في أولمبياد باريس 2024

وبذلك تضمن الرماية المصرية مقعدا جديدا في أولمبياد باريس 2024، حيث تأهل البطل محمد حمدي عبد القادر إلى الدورة الأولمبية بفضل فوزه بالميدالية الذهبية في منافسات الفردي.

ورغم فوز مصر بالميداليتين الذهبية والفضية في منافسات البندقية فردي، إلا أن حمدي فقط هو من تأهل للأولمبياد في ظل اعتماد التصفيات على نظام الكوتة، بحيث تحصل كل دولة على مقعد وحيد من كل مسابقة.

وفي سياق متصل، تقام اليوم منافسات شرسة على مستوى السيدات في مسابقات المسدس والبندقية، كما تستمر منافسات الخرطوش.