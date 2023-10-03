للأسبوع الثاني.. استمرار الحملة الشاملة لمكافحة القوارض بكفر الشيخ

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ استمرار الحملة الشاملة لمكافحة القوارض بعد حصاد المحاصيل الصيفية، للأسبوع الثاني على التوالي، بتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور ناجح فوزى غربية، وكيل وزارة الزراعة.

استمرار الحملة الشاملة لمكافحة القوارض

وقالت الدكتورة وهيبة زغلول، مدير عام إدارة القوارض بمديريه الزراعة بكفر الشيخ، إنّ الحملة الشاملة لمكافحة القوارض بعد حصاد المحاصيل الصيفية واصلت عملها للأسبوع الثاني على التوالي بنطاق جمعيات «البكاتوش، وقزمان، وشباس عمير» بمركز قلين، و«الطيبة، وأبو سكين، والحامول» بمركز الحامول، و«الغنايم، والفتح» بمركز مطوبس، و«مخيزن، والشهيد رياض والرصيف» بمركز الرياض، و«النصر» بمركز مطوبس، و«الهندسة، والبكاروة الغربية والشرقية»، بمركز سيدى سالم، ومركز فوه، لافتةً أنّ الحملة مستمرة بجميع الجمعيات الزراعية تباعاً.

وأشارت «زغلول»، إلى أنّ الحملة تمت باستخدام مبيد «فوسفيد الزنك» في المساحات الكبيرة، ومبيد «اليبت» في المساحات الصغيرة طبقاً لتعليمات الإدارة العامة لمكافحة القوارض بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، موضحةً أهمية إدارة مكافحة القوارض في الحفاظ على الحاصلات الزراعية.

وزارة الزراعة تطلق حملة لمكافحة القوارض

وأطلقت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملة مكافحة القوارض في شهر مايو الماضي وتشمل 27 محافظة من بينها محافظة كفر الشيخ، وتقوم الإدارة بتوفير المبيدات اللازمة قبل كل حملة بالتنسيق مع مديريات الزراعة بواسطة مهندسي مكافحة القوارض بكل إدارة زراعية، ويتم متابعة أعمالها من خلال لجان تابعة للإدارة العامة لمكافحة القوارض بإدارة المتابعة.