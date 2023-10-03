«الحرية المصري»: نصطف خلف الرئيس السيسي للعبور بمصر نحو المستقبل

أعرب حزب الحرية المصري، عن خالص شكره وتقديره لتلبية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لنداء جموع الشعب المصري واستجابته لإرادة الجماهير التي خرجت في جميع ميادين مصر لمطالبته للترشح لفترة رئاسية جديدة.

وأعلن حزب الحرية المصرى في بيان صادر عنه، أنّه وقواعده الحزبية وهيئته العليا وقياداته في كل أنحاء الجمهورية يقفون صفا واحدا صلبا خلفه للعبور بمصر إلى المستقبل نحو جمهورية جديدة، تتخطى الصعاب وتتجاوز التحديات بقيادة رئيسنا الوطني الذي أنقذ مصر من طيور الظلام ونعلم أنه سيعبر بنا نحو الرخاء، نحو مصر جديدة متقدمة مستقرة شامخة.

وتعهّد حزب الحرية المصري، بالعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس في ختام مؤتمر حكاية وطن، بأن تكون هذه الانتخابات مقدمة لحياة سياسية حيوية وتعددية من خلال إثراء العملية الانتخابية وتحقيق مشاركة شعبية واسعة، حتى يخرج الاستحقاق التاريخي بصورة تليق بالمصريين شعبا ودولة.