«الجارديان»: 71% من البريطانيين لا يثقون في قدرة حكومة سوناك على مكافحة الجريمة

أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة الجارديان البريطانية، أن 71% من البريطانيين لا يثقون في قدرة حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك على معالجة وتقليل معدلات الجريمة.

وأوضح الاستطلاع أن 20٪ فقط من البريطانيين أعربوا عن ثقتهم في الحكومة للتعامل بنجاح مع الجريمة والحد منها، بينما قال 71٪ إنهم غير واثقين، فيما أبدى 27٪ ممن شملهم الاستطلاع ثقتهم في المحاكم ونظام العدالة للحد من الجريمة و31٪ فقط يثقون في الشرطة لمعالجة وتقليل الجريمة.

وأشار إلى أن كلا الحزبين الرئيسيين، المحافظين والعمال، يعطيان أولوية قصوى لتنفيذ التعهدات الخاصة بمعالجة معدلات الجريمة والسلوكيات المعادية للمجتمع قبل الانتخابات المحلية في شهر مايو المُقبل..موضحا أن حزب العمال يواصل ريادته في مكافحة الجريمة، حيث يثق 30٪ في قدرة حكومة بقيادة كير ستارمر عن حكومة حزب المحافظين بقيادة سوناك فيما يخص الحد من الجرائم.

وذكرت الصحيفة أن فقدان الثقة الشديد في حكومة حزب المحافظين أصبح حاجزًا انتخابيًا كبيرًا أمام إحياء الحزب لآمال الفوز في الانتخابات، وهو ما ظهر في الاستطلاع حيث قال 52% من بين أولئك الذين دعموا حزب المحافظين في الانتخابات الأخيرة وقرروا عدم دعمه مجددا إن السبب الرئيسي هو أنهم فقدوا الثقة في الحزب، فيما قال 16٪ منهم إن السبب الرئيسي هو أن حزب المحافظين يدير البلاد بشكل سيء.