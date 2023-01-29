معلومات عن إعلان إيطاليا رسميا التعاقد مع عمالة مصرية

كشفت حكومة جمهورية إيطاليا، عن موعد التقديم في العمالة الموسمية في البلاد، الذي سيكون بداية من 26 مارس المقبل، ومتاح للأشخاص تعبئة الطلبات عبر الموقع الإيطالي للتقدم للعمل هناك.

عدد المتقدمين من خارج الاتحاد الأوروبي

وعدلت إيطاليا قانون العمالة الجديدة في الجريدة الرسمية منذ 60 يوما، من أجل فتح الباب للعمالة من الخارج، ويمكن أن يتقدم 3105 عمال من خارج دول الاتحاد الأوروبي، ويمكن للعمال في مصر السفر ويتم العمل في مجالات السياحة والنقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية والميكانيكا.

مزايا فيز العمل الموسمي في إيطاليا

وتتيح الفيزا دخول إيطاليا بشكل شرعي دون أي قيود وقد يستطيع الشخص البقاء في الدولة إذا حصل على وظيفة أخرى بعد انتهاء وظيفته الموسمية، وأجريت التعديلات على القانون الإيطالي بعد عامين من التوقف بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

كم مدة الإقامة للعمالة الموسمية في إيطاليا ؟

وتسمح التأشيرة للشخص بالبقاء في إيطاليا من 20 يوم حتى 6 أشهر ويمكن أن تمتد إلى 9 شهر وهذا يعود إلى مدة عقد العمل الذي تعاقد عليه الشخص.