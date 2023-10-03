ميناء بورسعيد يستقبل ألف سائح على متن السفينة NAUTTICA

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء بورسعيد السياحي يشهد أداءً استثنائيًا لحركة السياحة البحرية ونموًا ملحوظًا.

638 راكب على متن السفينة

واستقبل الميناء صباح اليوم السفينة NAUTTICA وترفع علم جزر مارشال القادمة من الإسكندرية، وعلى متنها 638 راكبًا و393 شخصا هم طاقم السفينة من جنسيات مختلفة ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد.

ومن المقرر تنظيم رحلات سريعة للسائحين لمدينة القاهرة لزيارة المعالم الأثرية والمتاحف.

رحلة سريعة داخل بورسعيد

ومن المقرر تنظيم رحلة سريعة داخل محافظة بورسعيد لطاقم السفينة السياحية وبعض الركاب للتعرف على الأماكن السياحية والتاريخية، على أن تغادر الميناء مساء اليوم بعد عودة الركاب من رحلتهم إلى حوض البحر المتوسط استعدادا لعودتهم لاستئناف الرحلة.

الجدير بالذكر أن السفينة بُنيت عام 2000 وكان آخر تجديد لها العام الماضي 2022 وترفع علم جزر مارشال وبنيت بواسطة Builder Chantiers de lAtlantique (سان نازير STX فرنسا)، وتتكون من 11 طابقًا وتحتوي على 349 كابينة وتعود ملكيتها إلى شركة الخطوط البحرية النرويجية القابضة المحدودة (NCLH) أما مشغل السفينة فهي شركة أوقيانوس للرحلات البحرية.

وجرى إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لدخول السفينة إلى الميناء وتراكيها على الرصيف واستقبال السياح بصالة الوصول لإنهاء كافة الإجراءات بسهولة ويسر.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الدولة المصرية بتعظيم السياحة البحرية ضمن البرنامج المتكامل لموسم الرحلات البحرية لأستقطاب السفن السياحية لموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الممتد من شهر مارس وحتى نهاية العام.