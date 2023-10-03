استعدادات لاستقبال جثمان سعد الدين إبراهيم في مسقط رأسه بالدقهلية

تستعد قرية بدين التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، لاستقبال جثمان الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، وتشييعه لمثواه الأخير في مسقط رأسه، وذلك بعد وفاته عن عمر ناهز 84 عاما.

وصول جثمان الدكتور سعد الدين إبراهيم إلى الدقهلية

وقال علي عبد الحافظ، أحد أهالي قرية بدين، التابعة بمحافظة الدقهلية، إن جثمان الدكتور سعد الدين إبراهيم سيصل بعد 10 دقائق إلى القرية، وسيتم صلاة الظهر عليه ثم دفنه في مقابر عائلته.

تبرع بقطعة أرض لبناء مدرسة ثانوية بقرية بدين

وأكد «عبد الحافظ» أن الدكتور سعد الدين إبراهيم كان يقوم بأعمال خيرية كثيرة في القرية، وكان ودودًا وطيب القلب محبًا لأهل قريته جميعًا، وكان من أبرز أعماله الخيرية تبرع بقطعة أرض خاصة به لإنشاء مدرسة بدين الثانوية لمساعدة الطلاب حتى لا يذهبون إلى القرى المجاورة، بالإضافة إلى أعمال خيرية شخصية كثيرة كان لا يحب الإفصاح عنها لأنها كانت خالصة لوجه الله، موضحا أنه أوصى بدفنه في قريته.

وتولى «إبراهيم» عدة مناصب طوال مسيرته العملية، بينها منصب مدير مركز دراسات الوحدة العربية بالقاهرة، وعُين رئيسًا لرابطة الاجتماعيين المصريين عام 1980، وتوفي الدكتور سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع السياسي، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، عن عمر ناهز 84 عاما