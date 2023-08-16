رئيس جامعة المنصورة يفتتح مركز القياس والتقويم

أعلن الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، افتتاح مركز القياس والتقويم بالجامعة، ليجري عمل أول اجتماع مجلس إدارة للمركز بعد الافتتاح.

افتتاح مركز القياس والتقويم بجامعة المنصورة

وأكد «خاطر» في بيان له، أن جامعة المنصورة تحرص على توفير خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة وقياس مؤشرات الأداء الجامعي من خلال مركز القياس والتقويم، إذ تتلخص أهداف المركز في نشر ثقافة تطوير نظم تقويم الطلاب والامتحانات، وتعميق ثقافة القياس والتقويم على المستوى التعليمي والإداري.

وأوضح أنه جرى استعراض وحدات مركز القياس والتقويم بجامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية وتضم وحدة بنوك الأسئلة، وحدة التدريب، وحدة النشر والإعلان، وحدة التصحيح الإلكتروني والاختبارات الإلكترونية، وحدة المتابعة والدعم الفني والمجلة الإلكترونية، وحدة التحليل الإحصائي.

تشغيل المجلة الإلكترونية للقياس والتقويم

وأوضح أن المركز قام بتشغيل المجلة الإلكترونية للقياس والتقويم على موقع بنك المعرفة المصري، وتعمل على إصدار الأدلة المطلوبة في مجال تطوير نظم التقويم والامتحانات في ضوء المعايير الأكاديمية القومية المرجعية المعتمدة ونشرها بوحدات القياس والتقويم الطلابي بكليات الجامعة، ومتابعة تفعيل ميثاق تقويم الطلاب في وحدات القياس والتقويم التي تم إنشائها، وتأهيل كوادر وخبراء في مختلف المجالات.