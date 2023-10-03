«الداخلية» تحتفل باليوم العالمي لكبار السن برحلة نيلية وحفل فني

واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة «رد الجميل»، حيث نظمت زيارات لكبار السن نزلاء دور الرعاية والمستشفيات بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، لمشاركتهم الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن، وتوزيع الهدايا العينية عليهم، بمصاحبة قوافل طبية من قطاع الخدمات الطبية، لتوقيع الكشف الطبي عليهم وصرف الأدوية اللازمة لهم.

الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن

كما نظمت الوزارة احتفالية لعدد من المواطنين من كبار السن بمقر أحد أندية الشرطة بالقاهرة، حيث تم استقبالهم واصطحابهم في رحلة نيلية، وتضمن برنامج الحفل عروض وفقرات مختلفة، وتم توزيع بعض الهدايا التذكارية عليهم، لإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم، وأعربوا عن سعادتهم بهذه الإحتفالية.

وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز روح المشاركة، والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين في مختلف المناسبات، ولاقت تلك المبادرة استحسان وشكر من المواطنين كبار السن الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لرجال الشرطة على تلك اللفتة الإنسانية.