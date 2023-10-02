وزير الداخلية: نؤهل النزلاء فنيا ونمنحهم شهادات تمكنهم من العمل بعد الإفراج عنهم

قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إن هناك مجالات إنتاجية متنوعية؛ زراعية وحيوانية وصناعية وتأهيل فني للنزيل الذي لا يمتلك مهنة، والذي يمكن أن يؤهل فنيا ويمنح شهادة يعمل بها بعد الإفراج عنه، وتنمية المهارات الفنية، وتحويلها إلى قيمة إنتاج يتكسب منها، وتسويق المنتتجات الخاصة به بمقابل مادي.

وأضاف «توفيق»، خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، وتذيعه قناة «إكسترا نيوز»، أنه يتم رفع المستوى الثقافي والتعليمي لمن يرغب برفع مستوى تعلميه، وإقامة الشعائر الدينية للجميع، وتصحيح المفاهيم المغلوطة من خلال ندوات مع علماء الدين والاجتماع بمختلف الأفكار وأنواعها، وهناك أيضا مجمع محاكم وفرت جهدا ووقتا لنقل النزلاء لعرضهم على المحاكم وتوفير العناء على النزلاء، وهناك الرعاية الأحقية التي بها جزء يتوجه خلال فترة العقوبة إلى رعاية أسرة النزيل؛ ومرحلة ما بعد الإفراج عنه بمساعدته حيث حصوله على عمل.

وتابع أن التجربة لاقت اهتماما، وتعتبر تجربة رائدة، وبالوقت الذي أخرجت مصر تجربتها عقد العالم مؤتمرات لتحسين ظروف الاحتجاز، وعندما ظهرت اعتبرت على المستوى الدولي تجربة رائدة واستقبلتها الوفود العربية والأجنبية للتطلع على التجربة ونقلها للخارج من الناحية الأنشائية أو ناحية تنفيذ البرنامج واستقبال النزيل ومراعاته حتى وصوله إلى عنصر صالح للمجتمع.