في يومهم العالمي.. 11 طريقة للتعامل مع كبار السن بشكل صحيح

يوافق اليوم 1 أكتوبر اليوم العالمي للمسنين، وهو أحد المناسبات التي تحتفي بها الأمم المتحدة، باعتبارها مناسبة سنوية عالمية يتم إحياؤها في الأول من أكتوبر سنويًا لرفع نسبة الوعي بالمشاكل التي تواجه كبار السن، كالهِرم وإساءة معاملتهم؛ لذا يكن الإشارة إلى عدة نصائح وإرشادات للتعامل الصحيح مع كبار السن.

11 طريقة للتعامل مع كبار السن بشكل صحيح

وفي إطار حرصها على تقديم الإرشادات اللازمة للتعامل مع كبار السن والمسنين، وتقديم الدعم النفسي لهم، قدمت وزارة الصحة والسكان المصرية، في وقت سابق عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» 11 طريقة للتعامل مع كبار السن بشكل صحيح، وهي:

- إشراكهم باستمرار في شئون العائلة، لكي يشعرون بقيمتهم.

- الصبر الشديد في التعامل مع المسنين.

- التواجد حولهم باستمرار بحيث لا يشعرون بالوحدة.

- تحمل العصبية الشديدة الناتجة عنهم.

- الاستعداد دائمًا للاستماع لهم، خاصة عندما يتحدثون عن ذكرياتهم.

- معاملة خاصة جدا للذين يعانون من أمراض مزمنة، خاصة «ألزهايمر».

- احتواء كامل لهم من جانب أسرتهم.

- عدم التعصب أو الغضب أو الصراخ في وجههم؛ كون هذا يؤثر بشدة على حالتهم النفسية.

- التعامل معهم بهدوء شديد، خاصة مع في حال إصرارهم على شيء معين.

- الاستجابة لآرائهم، خاصة الأشخاص الذين كانوا ذو مكانة اجتماعية ووظيفية كبيرة، ومؤثرين في المجتمع.

- المسنين يشعرون بالراحة أكثر في التعامل مع أفراد أسرتهم، ولا يفضلون الغرباء؛ لذا رافقوهم دائمًا.

أخطاء في التعامل مع كبار السن

وهناك العديد من الأخطاء التي قد يقع فيها الأبناء وأفراد الأسرة أثناء التعامل مع كبار السن تتسبب في إيلامهم نفسيًا بشدة؛ لذا يجب الانتباه لها وتجنبها، منها:

- نسيان الفارق العمري بينهم والتعامل معهم دون احترام لسنهم.

- التحدث بنبرة عالية أو حادة.

- عدم الاهتمام برأيهم أو محاولة فرض الرأي عليهم.

- عدم توفير الرعاية الكاملة لهم.

- إهمالهم في الحديث، لا سيما في حال وجود الغرباء.

- عدم سؤالهم عما يفضلونه سواء في الأكل أو المشاريب.

- الانشغال عنهم وعدم الجلوس والتحدث معهم.

- الحديث معهم في أمور لا يعرفون عنها شيئًا.

- عدم مشاركتهم الحديث عن أيامهم السابقة وفترة شبابهم.

- التعامل معهم كما لو كانوا أقل قدرة أو قيمة.