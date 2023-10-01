بالأرقام.. جهود دعم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة خلال 9 سنوات

جهود عديدة، قدمتها الدولة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، لدعم كبار السن والأطفال الأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصة، على مدار الـ9 سنوات الماضية، استعرضها كتاب «حكاية وطن»، الذي أعده مجلس الوزراء، تزامنا مع انطلاق مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت.

وجاءت إنجازات جهود دعم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كالتالي:

رعاية كبار السن والأطفال اليتامى

- 4.73 ألف مستفيد من خلال 168 دار مسنين.

- 39 ألف مستفيد من خلال 190ً نادٍ للمسنين.

- تم إعفاء المسنين فوق 70 سنة من تكاليف الانتقالات في المواصلات العامة بنسبة %100، كما تم إعفاء من هم فوق 65 سنة من 50% من التكلفة.

- قدمت وزارة التضامن الاجتماعي مقتـرح أول قانـون بشـأن «حقـوق المسـنين»، وتـم مناقشـته مـن قبـل مجلـس الـوزراء وكل مـن مجلسـي النـواب والشـيوخ، ومنتظـر صـدوره قريبـا.

- يتـم تقديـم الدعـم النقـدي مـن برنامـج تكافـل وكرامـة لإجمالـي 27.624 يتيـما بإجمالـي تكلفـة 145 مليـون جنيـه مصـري سـنويا، مـن الأطفـال الذيـن يعيشـون فـي أسـر طبيعيـة أو أسـر ممتـدة أو أسـر كافلـة.

دعم ذوي الاحتياجات الخاصة

- 1.214 مليون فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة يتم تقديم خدمات دعم نقدي لهم بقيمة 8.2 مليار جنيه سنويا.

- استفادة 1.9 مليون من الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال 795 من الكيانات التأهيلية والرعائية.

- 1.17 مليون بطاقة خدمات متكاملة تم إصدارها من بداية عمل منظومة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

- يتـم دعـم الطـلاب الصـم وضعـاف السـمع بالجامعـات الحكوميـة المصريـة، وذلـك بتوفيـر مترجمـي لغـة الإشـارة بالجامعـات بتكلفـة إجماليـة وقدرهـا 3.4 مليـون جنيـه.

- يتـم دعـم الطلبـة والطالبـات المكفوفيـن بالجامعـات الحكوميـة المصريـة فـي 18 محافظـة وتوفيـر أجهـزة لاب تـوب ناطقـة بإجمالـي مبلـغ 22 مليـون جنيـه.

- 5 ملايين طالب من غير القادرين تم إعفاءهم من المصروفات الدراسية سواء من برنامج «تكافل» أو من برنامج «تكافؤ الفرص التعليمية».