«الأرصاد»: سقوط أمطار على القاهرة والسواحل الشمالية (فيديو)

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، خفيفة على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشرقية ووسط سيناء وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل.

هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة الشدة

فيما أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة الشدة بنسبة حدوث من 20-40% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، قد تمتد خفيفة إلى مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، طوال أيام الأسبوع الجاري.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية عبر «تليفزيون الوطن»، إنّ هناك نشاطًا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة، مؤكدة ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، يُصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق تكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

الغطاء السحابي يحجب أشعة الشمس وتنخفض درجات الحرارة

وأوضحت عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنّ الغطاء السحابي يحجب أشعة الشمس ويعمل على انخفاض درجات الحرارة، مؤكدة أنه لا يوجد ارتفاع في درجات الحرارة خلال الفترات المقبلة.