«الأرصاد» تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم.. متفاوتة الشدة على السواحل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار اليوم، حيث تشمل عددا من المحافظات المختلفة، وبكميات متفاوتة الشدة بين مكان وآخر، وفقا للصور الأخيرة الصادرة عن الأقمار الصناعية.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في تقرير صادر عنها، أماكن سقوط الأمطار اليوم، والتي تأتي نظرا لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على الصحراء الغربية والسواحل الغربية للبلاد، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، وتقل حدتها كلما اتجهت إلى القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، وشمال الدلتا، وخليج السويس، وشمال الدلتا، حتى شمال الصعيد.

كتل هوائية من جنوب أوروبا

وتابعت الأرصاد الجوية، أنّ البلاد تشهد حاليا امتداد لمنخفض جوي يقابله كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، تعمل على انخفاض درجات الحرارة، وتكون السحب ممطرة على معظم أنحاء الجمهورية، يصاحبها سقوط أمطار بكميات مختلفة بين مكان وآخر.

درجات الحرارة غدا الأربعاء 4 أكتوبر 2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء : العظمى 37 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والصغرى 27 درجة مئوية.