أكاديمية الشرطة تنظم ندوة تثقيفية بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي

نظمت أكاديمية الشرطة ندوة تثقيفية للضباط والأفراد والعاملين المدنيين والمجندين بالكلية، بحضور الدكتورشوقي علام مفتى الديار المصرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي.

الحديث عن سمو ونعمة رسالة الأمن

وتناولت الندوة التطرق إلى السيرة النبوية الشريفة وحياة الرسول والقيم الدينية السمحة مثل الصدق، الأمانة، الأخلاق، العدل، الرحمة، العطاء الصادق، الوفاء، الإخلاص والتفاني فى العمل، كما تضمنت الندوة الحديث عن سمو ونعمة رسالة الأمن لتحقيق الطمأنينة والأمان للمجتمع والوطن والحفاظ على مقومات الأمن والإستقرار .

كما أشاد بتضحيات وجهود رجال الشرطة وأدائهم الوطني الفاعل التي قدموها لتحقيق الأمن والاستقرار للبلاد.

وأكد أهمية دور رجال الشرطة في تحقيق الأمن للوطن والمواطنين باعتبارها رسالة سامية، وأشار إلى ذكر نعمة الأمن في العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، فضلاً عن أهمية ترسيخ القيم والمبادئ الدينية السمحة، وتعظيم روح الولاء والانتماء ورفع الروح المعنوية.

ولاقت فعاليات الندوة استحسان وإشادة من الحضور مع موضوعات الندوة من خلال أسئلتهم واستفساراتهم التي تؤكد وعيهم وحرصهم على تدعيم دورهم في حماية أمن وطنهم.