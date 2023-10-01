باحثة بالمركز المصري للفكر: فرنسا أخفقت في مواجهة الإرهاب بغرب أفريقيا

قالت نسرين الصباحي، الباحثة بالمركز المصري للفكر، إن الرفض الأفريقي للوجود الفرنسي في القارة السمراء، وتحديداً في دول غرب أفريقيا، جاء نتيجة الفشل الفرنسي على مدار عقود في مواجهة الإرهاب.

فرنسا سيطرت على العملات المحلية للدول الإفريقية

وأضافت الباحثة بالمركز المصري للفكر، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش»، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن جماعات الإرهاب تمكنت من السيطرة على مساحات أكبر من الأراضي، سواء في الساحل الأفريقي أو في خليج غينيا.

ولفتت إلى أن فرنسا سيطرت على العملات المحلية للدول الأفريقية، وحولت عملاتها المحلية إلى عملة مرتبطة بالاقتصاد الفرنسي، مثل الفرنك الفرنسي.

فرنسا استغلت دول غرب أفريقيا

وذكرت أن فرنسا استغلت دول غرب القارة الأفريقية، ومنها النيجر، للحصول على اليورانيوم لتشغيل محطات الكهرباء في فرنسا، بينما النيجر تعاني من نقص الطاقة وتضطر لاستيراد الكهرباء، إضافة إلى نظر فرنسا للشعوب الأفريقية باستعلاء، كجزء من الإرث الاستعماري في التعامل بين فرنسا ودول غرب أفريقيا.