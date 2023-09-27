هزتان أرضيتان تضربان فرنسا وإيطاليا.. تراوحت قوتهما بين 1.6 ودرجتان

ضربت هزتان أرضيتان، فرنسا وإيطاليا، مساء اليوم الأربعاء، تراوحت قوتهما بين 1.6 و2 درجات على مقياس ريختر، دون أنباء عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية.

وضربت هزة أرضية بقوة 1.6 درجة على مقياس ريختر، فرنسا على عمق 6 كيلومترات، وفقا لما أعلنه مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت فرنسا على مسافة 12 كيلومترا بين الشرق والجنوب الشرقي من شاموني جنوب شرق فرنسا.

هزة أرضية تضرب فرنسا

كما وقعت بؤرة هزة أرضية ضربت فرنسا على مسافة 75 كيلومترا بين الشرق والجنوب الشرقي من مدينة جنيف السويسرية.

وفي إيطاليا، بلغت قوة هزة أرضية ضربت وسط إيطاليا، 2 درجات على مقياس ريختر، بعمق 10 كيلومترات، وأوضح الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن بؤرة هزة أرضية ضربت وسط إيطاليا، وقعت على مسافة 57 كيلومترا من بيروجية وسط البلاد، وعلى مسافة 21 كيلومترا شمال شرق مدينة سبوليتو.