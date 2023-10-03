إهداء درع المصالح الحكومية لوكيل «رياضة كفر الشيخ»

أهدى اتحاد العاملين بالمصالح الحكومية بكفر الشيخ، درع الاتحاد للدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، اليوم، بمناسبة حصول بطل دوري المصالح الحكومية بالمحافظة على الميدالية الفضية ببطولة الجمهورية، 25 سبتمبر الماضي، بالصالة المغطاة بمدينة رأس البر، بمشاركة الفرق من جميع محافظات مصر، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

دوري المصالح الحكومية

واستقبل وكيل وزارة الشباب والرياضة، في مكتبه، خيري طلعت رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ومحمود رزق المدير التنفيذي للاتحاد، وعبد الله صلاح أمين الصندوق لتقديم التهنئة له، بمناسبة حصول بطل دوري المصالح الحكومية للمحافظة للمرة الأولى على الميدالية الفضية، بحضور عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة.

منافسات قوية في الدوري

وشهدت البطولة منافسات قوية أسفرت عن فوز فريق محافظة الشرقية بالمركز الأول والميدالية الذهبية في خماسي كرة القدم وفريق محافظة كفر الشيخ بالمركز الثاني والميدالية الفضية وفوز فريق محافظة الجيزة بالمركز الثالث والميدالية البرونزية ويستعد الاتحاد لانطلاق مباريات الدوري على مستوى المحافظة بين فرق المصالح الحكومية وفق الشروط المنظمة له.