«التعليم» تكشف قواعد التقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية

حددت المديريات التعليمية قواعد ونظام التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجديد، موضحة أنه يجرى عقد امتحان الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات فصل دراسي أول وفصل ثان، ودور ثاني كل حسب الجدول الذي سيعلن من قبل كل مديرية.

قواعد التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية

وأوضحت المديريات التعليمية، قواعد التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية الجديدد، وهي كالآتي:

- يعقد الامتحان من فصلين دراسيين، إذ يسجل الطلاب النظاميون والمنازل استمارة التقدم قبل بداية امتحان الفصل الدراسي الأول.

- عدم السماح للطلاب الذين لم يحرروا استمارات التقدم، ولم يؤدوا امتحان الفصل الدراسي الأول بأدء امتحان الفصل الدراسي الثاني طبقا لفاكس الوزارة.

- يسمح للطلاب الذين تقدموا باستماراتهم في الفصل الدراسي الأول وتخلفوا عن كل أو بعض المواد الدراسية في الفصل الدراسي الأول بعذر مقبول بأن يؤدوا امتحانا تكميليا في الجزء الذي تمت دراسته من المنهج الفصل الدراسي الأول وذلك عقب امتحان الفصل الدراسي الثاني، على أن يتقدموا بالعذر لإدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية دون سواها، وعلي أن يقبل العذر وكيل الوزارة.

- يسمح للطلاب الذين تخلفوا في كل أو بعض المواد عن أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بعذر مقبول أن يؤدوا امتحانا تكميلياً فيما تخلفوا فيه خلال امتحان الدور الثاني، بعد تقديمه لعذر مقبول.

- يعقد امتحان الدور الثاني للطلاب الراسبين في أو أي عدد من المواد الدراسية في المقرر كاملاً للمادة، المتخلفين عن الفصل الدراسي الثاني عن كل أو بعض المواد بعذر مقبول في منهج الفصل الدراسي الثاني.