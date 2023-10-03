عضو بـ«الشيوخ»: الرئيس السيسي دائما ينحاز للشعب ويستجيب لمطالبه

أشاد النائب محمد عريبي، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، والقيادي بحزب مستقبل وطن باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي السريعة لنداء الشعب المصري وإعلانه الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأكد «عريبي»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري ليست الأولى، فهو دائما يبادر ويلبي النداء نحو أي واجب وطني تجاه بلده، فكان أول من لبى نداء الشعب في 30 يونيو 2013، ثم توالت استجاباته بعد ذلك في كل ما يتعلق بمصلحة الوطن والمواطن والتي يضعها دائما نصب عينيه وينحاز إليها.

وأضاف عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي شخصية وطنية فريدة، قدم لمصر طيلة الـ 10سنوات الماضية جهودًا وتضحيات جعلت الجميع يصطف خلفه في مواجهة أية تحديات، بما مكن مصر من العبور من الأزمات سواء كانت المحلية أو العالمية، والتي برغمها ظلت مصر صامدة على عكس دول كبيرة أخرى انهار اقتصادها وتزعزع استقرارها.

احتشاد المواطنين يؤكد إصرارهم على أن يستكمل الرئيس مسيرته

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن احتشاد المصريين في الميادين أمس يؤكد إصرارهم على أن يستكمل الرئيس السيسي مسيرته التي مضى فيها، وينفذ رؤية مصر 2030في الداخل والخارج، ليحقق للوطن الأمن والاستقرار والرخاء في شتى المجالات، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، بعدما عبر بها إلى بر الأمان ودحر الإرهاب وهزم الأزمة العالمية «كوفيد 19» وأسس المشروعات التنموية التي تدعم البلاد وتسير بها إلى الأمام.

ودعا جموع الشعب المصري إلى المشاركة الإيجابية خلال السباق الرئاسي، تمسكا بحقوقهم وتنفيذا للواجب الوطني الذي يستدعي من الجميع والالتفاف حول الدولة المصرية وعدم إعطاء الفرصة للمشككين ومروجي الإشاعات والأكاذيب بالنيل من مصر وأبنائها، مثمنًا دور الهيئة الوطنية للانتخابات وما تبذله من جهود كبيرة لأداء مهامها وخروج العملية الانتخابية في أبهى صورة لها بما يليق بتاريخ ومكانة مصر، ويضمن سير العملية في مسارها الديمقراطي الصحيح بنزاهة وشفافية.