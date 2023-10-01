تزامنا مع بدء صرف معاشات أكتوبر 2023 اليوم الأحد الموافق 1 أكتوبر الجاري، يبحث عدد من المواطنين أصحاب المعاشات، عن حقيقة زيادة المعاشات أكتوبر 2023، وموعد صرف الزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا، بقيمة 600 جنيه بدلا من 300.

حقيقة زيادة المعاشات في أكتوبر 2023.. تعرف على موعد صرف الزيادة

وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حقيقة زيادة المعاشات في أكتوبر 2023 في تصريحات تليفزيونية، متابعا أنّه سيتم صرف العلاوة الاستثائية وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في 1 نوفمبر لعام 2023، بأثر رجعي عن معاشات أكتوبر 2023.

ووفقا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، سيتم صرف العلاوة الاستثنائية لجميع المستفيدين من المعاشات وعددهم 11 مليون مواطن.

خدمات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

وأتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عددا من الطرق والوسائل التي تمكن المواطن من صرف معاشات أكتوبر 2023، وتتمثل في «منافذ فوري، الصرف بالفيزا من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM، مكاتب البريد، المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة».

وأتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، عددًا من الخدمات الإلكترونية لجميع المواطنين، وبينها إمكانية الاستعلام عن المعاشات «أون لاين»، باتباع عدد من الخطوات البسيطة.