حالة الطقس غدا الأربعاء 4-10-2023.. الحرارة في القاهرة 31 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء 4-10-2023، موضحة أنّه يسود طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، وحار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى أنّ البلاد يسودها طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات الليل.

حالة الطقس على السواحل

وعن الظواهر الجوية المتوقعة في حالة الطقس غدا الثلاثاء 3-10-2023، نوهت هيئة الأرصاد الجوية، إلى سقوط أمطار خفيفة تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، تمتد إلى مناطق من الوجة البحري على فترات متقطعة

كما يشهد غدا نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الأربعاء 4-10-2023

وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28 والصغرى 22 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 35 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 الصغرى 27 درجة مئوية.